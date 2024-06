Parkchaos Adé: Neue Abstellflächen für E-Scooter

Doch nicht nur das Parken wird ab morgen genauer beobachtet. In den Fußgängerzonen dürfen E-Scooter nur noch mit 8 km/h unterwegs sein. „Im restlichen Stadtgebiet gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h“, so Wassermann, die in der Verordnung auch die Anzahl der Scooter beschränken ließ. Künftig dürfen pro Anbieter nur noch maximal 200 Roller in der Landeshauptstadt verteilt werden, wovon mindestens 30 im Stadtteil Viktring stehen müssen.