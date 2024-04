So werden Scooterfahrer beim Wildparken bestraft

Wenn am 1. Juli – wie berichtet – die neuen Regeln für Elektroroller in Klagenfurt in Kraft treten, werden sich die Betreiberfirmen und die Kunden auf einige Neuerungen einstellen müssen. Einer der wichtigsten Punkte ist dabei wohl das ordnungsgemäße Abstellen der Zweiräder. Die werden dann nur noch in den dafür vorgesehenen Zonen geparkt werden dürfen. Damit will die Stadt das herrschende Chaos endlich in den Griff bekommen.