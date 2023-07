Stadt will wildes Parken bei E-Scootern stoppen

Velden hat es vorgemacht; fixe Parkplätze für E-Scooter. Wie bereits berichtet, wird dort Wildparkern somit keine Chance mehr gegeben, die Roller willkürlich in der Gegend herumstehen zu lassen. Nun will auch die Landeshauptstadt nachziehen, das Abstellen der Elektroroller ist Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SP) schon lange ein Dorn im Auge: „Jetzt ist es an der Zeit, mit FP-Verkehrsreferentin Sandra Wassermann eine gemeinsame Lösung zu finalisieren. Der Ausschussobmann Christian Glück hat bereits einen Antrag eingebracht, um das Ganze so schnell wie möglich umzusetzen!“