Flucht vor Tiroler Polizei: Pkw an Grenze gestoppt

Szenen wie in der TV-Serie „Alarm für Cobra 11“ spielten sich am Freitagabend in Kufstein in Tirol ab. Die Polizei wollte einen amtsbekannten 47-Jährigen, der mit seinem Auto ohne Führerschein unterwegs war, stoppen. Erst an der Grenze konnte die deutsche Bundespolizei der „Amokfahrt“ ein Ende setzen. Der Mann wurde festgenommen.