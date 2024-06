Reiter stürmt sensationell ins Hauptfeld von Baden

„Dass wir überhaupt ins Qualifeld gerutscht sind, kam für uns ziemlich unerwartet“, gestand Ländle-Beachboy Jakob Reiter, der mit seinem Kärntner Partner Michi Klemen quasi in letzter Minute ein Ticket für das FIVB Future-Turnier in Baden ergattern konnte. „Wir waren lange weit hinten in der Warteliste, wurden am Ende aber für unsere Geduld belohnt.“