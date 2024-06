Letizia trägt Zehensandalen zum Abendkleid

Die spanische Königin Letizia, bekannt als eine der elegantesten Royals Europas, überrascht in den letzten Monaten mit einer modischen Kehrtwende. Die 51-jährige Stilikone, die normalerweise für ihre makellosen High Heels bewundert wird, zeigt sich plötzlich in flachen Schuhen. Was steckt hinter dieser unerwarteten Veränderung?