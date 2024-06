Kritische Infrastruktur im Fokus von Terroristen

Die „Schutzschild 24“-Übung ist in Kärnten voll im Gange. Und dabei übt das Bundesheer gleich mehrere Szenarien. Am Dienstag ging es für die Streitkräfte des Heeres an den Flughafen Klagenfurt und ins Klinikum. Die „Krone“ war an beiden Schauplätzen mit dabei.