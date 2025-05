Trotz Windradverbot: Wirbel um geplante Messmasten

„Bisherige Daten reichen nicht aus“

Die Firma ContourGlobal will mit ihrem Bauvorhaben Winddaten sammeln: „Wir messen an unterschiedlichen Standorten in Österreich, weil die bisherigen Daten nicht ausreichen – man weiß gar nicht, ob Windkraftanlagen wirtschaftlich Sinn ergeben würden“, erklärt Geschäftsführer Bernhard Haider, der offenbar trotz der Rechtslage langfristig auf Windprojekte in Kärnten hofft. Geplant sei ein über 100 Meter hoher Gittermast, der nach etwa eineinhalb Jahren wieder abgebaut werden soll: „Danach sieht man davon nichts mehr.“