Heidi Klum: Gefühl wie „Nach-Hause-Kommen“

Schleppe? Aber sicher!

Persönlich wünsche sich die 51-Jährige „längere Schleppen und Kleider“. Aber alle sollten das tragen, was sie möchten. „Das macht uns individuell und besonders, Regeln sind nicht der richtige Weg.“ In der Modebranche sei momentan alles möglich. Und obwohl es nicht mehr so viele Schleppen gebe: „Ich trage immer noch eine. Das ist mir egal. Ich gehe überall mit Schleppe hin.“