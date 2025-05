Zehn kleine Nasenbären entzücken in Schönbrunn

Nase am Boden, Schwänzchen in der Höhe

„Nasenbären gehören zur Familie der Kleinbären und sind überwiegend tagaktive Allesfresser. Die Jungtiere werden zwar noch gesäugt, fressen aber auch schon Insekten, rohes Rindfleisch, gekochte Eier und Obst. Mit der Nase am Boden auf Futtersuche und dem Schwänzchen in der Höhe – so trifft man die Nasenbären meist an.