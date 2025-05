Misshandeltes Baby: Mutter bricht ihr Schweigen

Einzig: Letzteres will sie nicht direkt beobachtet haben, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag. Der 35-jährige Deutsche und seine Partnerin waren am Mittwoch gegen 20.30 Uhr noch in dem Spital festgenommen worden, in das sie ihre Tochter wegen eines Krampfanfalls gebracht hatten.