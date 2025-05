Nach Fischer-Aus: Das ist Haasers neuer Ausrüster

„Treibt mir Tränen in die Augen“

Haaser stand seit Kindheitstagen an auf Fischer-Latten. Sein Abschied klang dementsprechend wehmütig. „Es war eine der schwierigsten Entscheidungen in meinen Leben. Ihr wisst, ich bin kein Mann großer Worte, aber diese Zeilen zu schreiben, treibt mir Tränen in die Augen.“