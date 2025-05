Prinzessin überlebt knapp schweren Motorradunfall

„Ich habe unglaubliches Glück, noch am Leben zu sein“

Am 28. Mai wandte sich Maria Carolina via Instagram mit einer erschütternden Offenbarung an die Öffentlichkeit: „Ich bin mit dem Motorrad kopfüber gegen eine Wand gefahren und auf der Intensivstation gelandet.“ Ihre Worte wirken nüchtern – doch ihre Botschaft ist ein emotionaler Appell: „Diese Katastrophe zu überleben, ist ein Wunder.“