NHL-Finale heißt wieder Edmonton gegen Florida

Edmonton führte früh 3:0

Am Donnerstag lag Edmonton in Dallas nach gut acht Minuten 3:0 in Führung. Die Stars kamen auf 2:3 heran und nach einem sehenswerten Treffer von McDavid noch einmal auf 3:4, Evander Kane (44.) und Kasperi Kapanen (60.) fixierten aber den Sieg des fünffachen Champions. „Es gibt nur einen Spieler auf dem Planeten, der den Treffer erzielen kann. Und wir sind überglücklich, dass er in unseren Reihen spielt“, sagt Draisaitl über das Tor von McDavid. Der Kanadier ist mit sechs Toren und 20 Assists bester Scorer im Play-off, knapp vor Draisaitl (25).