Zukunft von Max Verstappen bald entschieden?

Top-4-Platzierung in der WM fast sicher

Doch auch die könnte sich bald schließen: Sollte Verstappen nach dem Spanien-GP mehr als 50 Punkte Vorsprung auf Charles Leclerc haben (aktuell Platz 5), wäre ihm eine Top-4-Platzierung in der Fahrer-WM bis zum Rennen in Österreich nicht mehr zu nehmen – die Klausel damit hinfällig. Der viermalige Weltmeister liegt derzeit auf dem dritten Gesamtrang und hat 57 Punkte Vorsprung auf Leclerc.