Alpine A390: Schwergewicht-Sportler für Familien

Wenn wir ehrlich sind, ist die neue Alpine A390 vermutlich nicht das, was sich Jean Rédélé als Fortführung für sein Unternehmen gewünscht hätte. Aber Rédélé war in einer Zeit jung und tatkräftig, als man noch nicht einmal wusste, was man unter „SUV“ überhaupt hätte verstehen sollen. Und heute? Haben nicht nur alle namhaften Sportwagenhersteller SUVs am Start, sondern auch elektrische Antriebe und die Kombination aus beidem.