Rowland ist auch im Fernen Osten nicht zu bremsen

Auf beeindruckende Art und Weise stellt Oliver Rowland Mitte Mai in Tokio seine Klasse unter Beweis. In beiden Rennen schafft er den Sprung aufs Podest und baut seine Führung in der WM-Wertung weiter aus. In Kooperation mit ServusTV stellen wir Ihnen die Metropole vor und zeigen Ihnen die Highlights beider Rennen.