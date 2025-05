Ex-Assistentin: „Hat mich komplett kontrolliert“

„Er hat Dinge auf mich geworfen. Er hat mich gegen eine Wand geworfen. Er hat mich in einen Pool geworfen“, sagte die Ex-Assistentin unter dem Pseudonym Mia vor Gericht in New York. Combs habe sie komplett kontrolliert. Sie habe mehrfach mehrere Tage am Stück für den Sänger gearbeitet, ohne zu schlafen.