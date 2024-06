Tirol: Auf Schafskälte folgt Sommer mit Gewittern

Hagel und Starkregen am Mittwoch möglich

Am Dienstag könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden. „Ich rechne aus jetziger Sicht mit Hitzegewittern“, meint der Meteorologe. Ungewiss sind derzeit noch die Tage danach. „Am Mittwoch dürfte es in den Tallagen wieder über 30 Grad geben. Gewitter sind möglich und wenn, dann wahrscheinlich mit Hagel und Starkregen.“