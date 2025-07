„Erstmal Bier für die Elektrolyte“

Auch eine kleine Portion Frust

Nur die Becher sorgten für Unmut. Wegen des neuen Pfandsystems wurden die Getränke auf der Strecke in Bechern und nicht wie üblich in Flaschen verteilt. „Von mir aus zahlen wir im nächsten Jahr gerne zwei Euro mehr – aber dafür bitte wieder Flaschen! In den Bechern schwappt beim Fahren alles raus. Was hat man davon, wenn man die Hälfte überall hat, nur nicht getrunken?“, ärgert sich Niklas Brantner, Zweiter des „Krone Champions Radmarathons“.