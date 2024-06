Internetsucht: Gierig danach, „online“ zu sein

Mädchen durch Social-Media gefährdet

Die häufigsten Formen der Internetsucht stellen Abhängigkeit von Social Media (wie z.B. TikTok, Instagram etc.) und Online-Computerspiele (Online-Rollenspiele, Online-Egoshooter etc.) dar. Dabei sind Mädchen und junge Frauen durch Social Media besonders gefährdet, weil sich oftmals das Selbstbild an die Scheinwelt im Internet anpasst, was zu negativen Auswirkungen wie extremen Diäten, Depression oder Mobbing führen kann.