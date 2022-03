Spiel- und Internetsüchtige werden immer jünger

Süchtige verlassen tagelang Wohnung nicht

Erschreckende Studien kommen aus Südostasien. In Südkorea leiden demnach 20 Prozent der 14- bis 18-Jährigen an einer krankhaften Internetsucht. Auch aus China gibt es extreme Beispiele, wo Kinder teilweise 48 Stunden durchspielen, tagelang das Haus nicht verlassen. Ob uns das in Oberösterreich auch erwartet? „Fakt ist, dass es in Asien ganz eine andere Nähe zur Technik gibt. Aber ein Aufschwung ist bei uns erkennbar“, so Yazdi.