Die Handysucht: „Regulieren statt verbieten“

Ab wann wird das Smartphone zur Sucht?

Das Handy wird unentbehrlich. Es gibt keine Kontrolle über die Nutzung, auch nicht in unangemessenen Situationen. Ist das Gerät nicht verfügbar, kommt es zu Stress oder Streit. Das Interesse an Aktivitäten in der realen Welt sinkt, soziale Kontakte außerhalb des Internets werden uninteressant und verschwinden. Verminderter Schlaf durch übermäßige Nutzung in der Nacht, dadurch ein Leistungsabfall im Alltag. Wenn Sie bei dieser Liste sehr oft nicken mussten, rate ich, eine Beratungsstelle zu kontaktieren.