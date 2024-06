Debüt auf dem heiligen Rasen statt Liga-Halbfinale

Nach dem Turnier in der slowakischen Hauptstadt geht es für den 21-Jährigen nächste Woche nach London. Neumayer wird dort dann zum ersten Mal in der Wimbledon-Qualifikation antreten. „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie auf Rasen gespielt, daher wird’s eine Premiere. Hoffentlich kann ich mich nach ein paar Trainingseinheiten dran gewöhnen und dann in der Quali konkurrenzfähig sein“, sagt der Pongauer.