Die EU-Wahl: Ein Missverständnis

Österreich ist dabei keine Ausnahme. So geht es heute Abend in allen Hauptstädten zu. Ganz einfach: Weil es (noch immer) kein europäisches Volk gibt und die nationalen Regierungen außer salbungsvollen Sonntagsreden nichts dazu beigetragen haben, dass ein solches entsteht. Also sind diese EU-Wahlen wieder nichts anderes als 27 nationale Referenden über nationale Politik, deren Summe dann das EU-Parlament ergibt.