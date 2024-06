ÖVP stellt sich bei EU-Wahl auf klare Verluste ein

Parteien im Endspurt

Die ÖVP war die erste der im EU-Parlament vertretenen Parteien, die am Donnerstag ihren Wahlkampfabschluss veranstaltet hat. Am Freitag halten dann die anderen vier in Brüssel und Straßburg vertretenen Parteien – SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS – ihre Schlusskundgebungen ab, ebenso die erstmals kandidierende Liste DNA. Die KPÖ hat ihre Kampagne bereits am Dienstag abgeschlossen.