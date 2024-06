EU-Wahldebatte: Vilimsky empört mit Ukraine-Sager

Brandstätter: „FPÖ übernimmt Putin-Propaganda“

NEOS-Politiker Helmut Brandstätter ging daraufhin zum Gegenangriff über und erklärte, dass die FPÖ die russische Propaganda eins zu eins übernehme. Russland habe aber kein echtes Interesse an Frieden. Brandstätter verwies darauf, dass es schon 2014 – als Putin die Krim annektierte – aus Russland Anträge an die FPÖ gab, gegen Sanktionen zu sein. „Verbunden mit Angeboten, dass Geld fließt, das können wir nachweisen“, so der NEOS-Spitzenkandidat. Ob wirklich an die FPÖ Geld geflossen sei, sei nicht erwiesen, wohl aber bei der AfD, verwies er auf die dortigen Verstrickungen in einen Spionageskandal an.