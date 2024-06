Nehammer: „Verbote waren immer Rückschritte“

Bundeskanzler Karl Nehammer will das Verbrenner-Verbot kippen und berief dazu am Montag einen eigenen Autogipfel ein. Mit der „Krone“ hat er über die Ergebnisse und seine Pläne gesprochen – und stellt sich dem Vorwurf, dass es sich so kurz vor der EU-Wahl nur um einen PR-Gipfel gehandelt habe.