So verbringen die Kandidaten den Wahlsonntag

Um 11 Uhr will der NEOS-Kandidat Helmut Brandstätter in Wien-Währung von seinem Wahlrecht Gebrauch machen. Gleichzeitig wird die Listenerste der DNA, Maria Hubmer-Mogg, in der steirischen Hauptstadt Graz ihre Stimme abgeben. SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder wählt um 11.30 Uhr in seinem Wohnbezirk in Wien-Leopoldstadt. Am gemütlichsten geht es der freiheitliche Spitzenkandidat Harald Vilimsky an, der um 14.30 Uhr in Wien-Landstraße zur Urne geht.