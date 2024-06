Omas demonstrierten für mehr Demokratie

Die Mitglieder der Initiative „Omas gegen Rechts“ haben am Dienstag an Schutzwegen in Bregenz, Dornbirn und Feldkirch für Menschenrechte und Demokratie demonstriert. 45 Minuten lang gingen sie während den Grünphasen bei Zebrastreifen mit ihren Transparenten hin und her, um die Autofahrer auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Es war das erste Auftreten der „Omas gegen Rechts“ bei einer eigenen Aktion in Vorarlberg.