Steiners Chancen auf Olympia stehen sehr gut

Schützin Sylvia Steiner hat am Dienstag beim Weltcup in München im Bewerb mit der 25-m-Pistole beim Sieg der Französin Camille Jedrzejewski Finalrang acht belegt. Damit hat die Salzburgerin beste Voraussetzungen geschaffen, um über die Qualifikationsrangliste ein Olympia-Ticket zu erlangen. Steiner liegt in der Wertung dieser Disziplin auf Rang zwei, im Luftpistolen-Ranking ist sie gar Erste.