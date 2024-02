Ein Marathon für das Olympia-Ticket

Die Rückkehr nach Ägypten tat Salzburgs Olympia-Hoffnung Sylvia Steiner richtig gut. Am Ort ihres WM-Titels von 2022 im Luftpistolen-Mixed gelang ihr ein guter Start ins neue Jahr. In dem die Olympiaquali selbst noch bis 9. Juni läuft. Als eine von nur wenigen Salzburgerinnen hat die Soldatin als Zehnte der 10-m-Luftpistolen- und 25. der 25-m-Pistolen-Weltrangliste gute Chancen, nach Tokio zum zweiten Mal in ihrer Laufbahn an Sommerspielen teilzunehmen.