Die Auswirkungen des Trump-Urteils auf die Wahlen

Das „Schuldig“-Urteil gegen Donald Trump in New York ließ seine Gegner jubeln, während seine Anhänger überzeugt sind, ihr Idol wurde das Opfer politischer Verfolgung. Noch ist nicht einmal klar, welches Strafmaß – von Geld- über Bewährungsstrafe bis zu Gefängnis ist alles möglich – Richter Juan Merchan am 11. Juli in Manhattan verhängen wird und ob das Urteil von der Berufungsinstanz später kassiert wird.