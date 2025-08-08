Betrunkene Amerikanerin steckt im Schornstein fest

Laut „KABC News“ war die von der Polizei als Ashley Alba identifizierte Frau auf das Dach des „San Fernando Recreation Centers“ in Kalifornien geklettert: „Die Lady war betrunken und hat sich bei ihrem wilden Tanz auf dem Schornsteinrand ihre Hose heruntergezogen. Und plötzlich war sie weg.“ Genauer gesagt, war Alba gestolpert und in den Schornstein gefallen. Sie steckte eingeklemmt in fast zwei Meter Tiefe im Schacht fest und schrie um Hilfe. Ein Augenzeuge des Schornstein-Tanzes rief den Notruf: „Ich habe erst gedacht, sie veralbert uns. Doch dann habe ich begriffen, dass sie wirklich feststeckt und es ernst war.“