Ungewöhnlicher Einsatz

Betrunkene Amerikanerin steckt im Schornstein fest

Ausland
08.08.2025 15:38

Eine ungewöhnliche Rettungsaktion im kalifornischen San Fernando: Die Feuerwehr musste eine Frau befreien, die in einem Schornsteinschacht feststeckte. Laut Augenzeugenberichten hatte die 31-Jährige im Tequila-Rausch auf dem Dach getanzt – ehe sie das Gleichgewicht verlor.

Laut „KABC News“ war die von der Polizei als Ashley Alba identifizierte Frau auf das Dach des „San Fernando Recreation Centers“ in Kalifornien geklettert: „Die Lady war betrunken und hat sich bei ihrem wilden Tanz auf dem Schornsteinrand ihre Hose heruntergezogen. Und plötzlich war sie weg.“ Genauer gesagt, war Alba gestolpert und in den Schornstein gefallen. Sie steckte eingeklemmt in fast zwei Meter Tiefe im Schacht fest und schrie um Hilfe. Ein Augenzeuge des Schornstein-Tanzes rief den Notruf: „Ich habe erst gedacht, sie veralbert uns. Doch dann habe ich begriffen, dass sie wirklich feststeckt und es ernst war.“

Ein Feuerwehr-Großaufgebot aus Los Angeles eilte herbei und es gelang mit einem Kran, die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Ein Video von KABC zeigt, wie die verrußte Alba wie ein Fisch am Haken aus dem Schornstein gezogen und auf eine Trage gelegt wird.

Die Feuerwehr barg die Frau.
Die Feuerwehr barg die Frau.(Bild: KABC)
Wie ein Fisch am Haken – die Gerettete aus dem Schornstein.
Wie ein Fisch am Haken – die Gerettete aus dem Schornstein.(Bild: KABC)

Laut einem Polizeisprecher wurde Alba zuerst in einem Krankenhaus untersucht: „Sie hat nur leichte Verletzungen davongetragen. In ihrem Rucksack haben wir eine fast leere Flasche Tequila gefunden.“

Psychiatrie und saftige Geldstrafe 
Danach wurde sie in die Psychiatrie eingewiesen, wo sie für 72 Stunden auf ihre geistige Zurechnungsfähigkeit untersucht wird – und ob sie eine Gefahr für sich oder andere darstellt. Der Absturz in den Schornstein wird auch noch eine saftige Geldstrafe nach sich ziehen.

