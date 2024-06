Ultraläufer trotzten bei Mozart 100 dem Regen

Bei strömendem Regen startete gestern um fünf Uhr früh am Kapitelplatz die zwölfte Ausgabe des Mozart 100. Etwa 3000 Läufer stellten sich auf einer von sechs Strecken dem Ultralaufbewerb. Auf der Königsdistanz über 105 Kilometer und 5400 Höhenmeter (das Zwölferhorn musste wegen Kälte und Wind gestrichen werden) war Jack Chamberlain am schnellsten. Der in Österreich lebende Brite kam nach elf Stunden und 20 Minuten am Kapitelplatz an.