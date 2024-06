Austria Salzburg sichert sich die Meisterschaft

In die 2. Liga wird die Austria bekanntlich nicht aufsteigen, dennoch gab es in Maxglan nach Schlusspfiff einen großen Jubel. Mit 6:2 hatten die Violetten Reichenau bezwungen, sind so nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Sorda und Fötschl, der zum FAC wechseln wird, trafen doppelt. „Die Mannschaft hat alles in die Waagschale geschmissen. Wir sind verdient Meister“, freut sich Kapitän Theiner.