Wo es so richtig rund läuft

Neu ist die Raderlebnis-Qualitätsmarke „Radpartner Niederösterreich“, die dem Gast die Suche nach radfreundlichen Gastgebern einfacher machen soll. Wie das gelingen mag? Mit einheitlichen Kriterien und regelmäßigen Checks. Es sind über 320 Radpartner-, davon 130 bett&bike-Betriebe. Auch Service-Dienstleister aus Reparatur und Radverleih möchte man in Zukunft mehr einbeziehen. Man schmückt sich mit zehn vorbildlich beschilderten über 1.500 km Top-Radrouten, einem dichten Bahnnetz, gemütlichen Wirtshäusern, Heurigen, speziellen Servicestationen und last but not least Kulturschätzen am Wegesrand, die der Gast im Vorbeifahren „mitnimmt“.