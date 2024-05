Ich bin eine große „Fäschterin“

Wie läuft’s schulisch so?

Also, die siebte Klasse ist richtig schwer. Außerdem bin ich eine faule Nuss. Ich lebe leider nach dem Motto: Was ich heute kann besorgen, verschiebe ich auf übermorgen. Früher war ich viel braver und auch fleißiger, aber seit ich so viel „fäschte“, haben die Leistungen nachgelassen. Ich komme da ganz nach meinem Papa, der auch ein totaler Gesellschaftsmensch ist. Dann spiele ich noch in der Gemeindemusik „Querflöte“, was mir wirklich viel Freude macht. Jetzt ist der Mai bekanntlich sehr feiertaglastig. Da wird es dann halt schon recht spät.