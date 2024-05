Abnutzungskrieg  statt Blitzkrieg

ANDERERSEITS hat Wladimir Putin seine Wunschvorstellung des Ukraine-Kriegs damit wohl grundlegend revidieren müssen. Wenn er zuerst an einen Blumenkrieg dachte, wie es etwa der deutsche Einmarsch in Österreich im März 1938 war, und danach wahrscheinlich an einen Blitzkrieg, wie ihn Hitlerdeutschland im Sommer 1941 auf dem Gebiet der Ukraine führte, muss er sich nun mit der Horrorvorstellung eines Stellungs- und Grabenkrieges, eben eines Abnützungs-Krieges, wie er im Ersten Weltkrieg vor Verdun tobte, abfinden.