Urwaldschrei macht diese Frauen und Männer locker

Chorleiter will den „Rohdiamanten“ schleifen

Als der pensionierte Bankdirektor Wallner in schmunzelnde Gesichter blickt, übernimmt der Bundesheerbedienstete Gernot Terharen. Der Chorleiter sitzt am Keyboard, stimmt ein „Mmmh“ an und alle steigen mit ein. Bei „A I AI AI“ schaut Terharen kurz kritisch in die Runde. „Aus diesem Rohdiamanten machen wir jetzt einen geschliffenen. Lasst den letzten Ton am Schluss einfach los“, instruiert er die Chorrunde.