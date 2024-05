Chöre ließen die Salzburger Altstadt erklingen

In der Sala Terrena an der Juridischen Fakultät eröffneten kleine Sänger der Volksschule Leopoldskron-Moos die Platz-Konzerte. Chorleiterinnen Martina Kapeller und Michaela Hangler konnten zufrieden sein. Die Mädchen und Buben waren voller Freude am Präsentieren der einstudierten Lieder.