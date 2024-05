Mit Schnurspringen den Kilos zu Leibe rücken

Je schlanker, desto länger muss man trainieren

Die Anzahl an Kalorien, die man durchs Seilspringen verlieren kann, hängt davon ab, wie viel man zu Beginn wiegt: Denn eine Kalorie ist ein Maß für Energie. Wer also mehr Kilos auf die Waage bringt, braucht mehr Energie, um gegen die Schwerkraft zu arbeiten und den eigenen Körper zu bewegen. Deshalb verbrennen Menschen mit mehr Gewicht bei Bewegung auch mehr Kalorien. Das bedeutet aber auch: Wer mit diesem Training mit der Zeit Kilos verliert, muss entsprechend immer länger am Stück Seilspringen oder aber die Kalorienaufnahme einschränken, um weiterhin die gleichen Abnehmergebnisse zu erzielen.