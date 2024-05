Drogendeal artete in Schlägerei aus

Der Vorfall war gleich von mehreren Zeugen beobachtet worden, welche auch umgehend die Polizei informierten. Zwar blieb eine sofort eingeleitete Fahndung im Bereich Dornbirn erfolglos, eine Fährte war aber immerhin gelegt. Und so konnte nach weiteren Ermittlungen noch am selben Abend ein 23-jähriger Mann aus der Schweiz als Täter identifiziert und in Österreich festgenommen werden. Der zweite Täter, ein 44-jähriger Mann mit Wohnsitz in Vorarlberg, wurde schließlich am Folgetag an seiner Wohnadressen verhaftet.