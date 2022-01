Putins Prunkpalast soll sogar Stripclub haben

Das Anwesen, das sich direkt am Schwarzen Meer befinde, sei gigantisch, so das Team von Nawalny. 7800 Hektar sei es groß, das Hauptgebäude stehe auf einer Fläche von über 17.000 Quadratmetern, also auf einem Areal in der Größe von zwei Fußballfeldern. Tausende Menschen würden auf dem Gelände arbeiten, das besser ausgestattet ist als eine kleine Stadt. Neben einem Indoor-Eishockeyfeld findet man dort auch eine Kirche und ein in Bau befindliches Opernhaus.