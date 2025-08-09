Bullen-Arena soll wieder zu einer Festung werden

Salzburg trifft heute (19.30) beim Bundesliga-Heimauftakt auf den GAK. Gegen die Grazer ist nach dem 2:2 in Ried ein Sieg für den Vizemeister Pflicht. Rückkehrer Stefan Lainer hofft, dass es für die Gegner im Bullen-Stadion zukünftig nichts zu holen gibt.
Uneinnehmbar schien die Bullen-Arena für Gegner aus der österreichischen Bundesliga in der Vergangenheit. Von 2016 bis 2020 blieben die Salzburg in ihrem Wohnzimmer 53 Liga-Heimspiele ungeschlagen! Kurz darauf starteten die Mozartstädter eine weitere Serie, kassierten von 2020 bis 2023 in 45 Heimpartien keine Niederlage. Irre Zahlen!
Doch die Festung der Salzburger begann in den letzten Saisonen etwas zu bröckeln. Sie ist für die Gegner zwar weiterhin schwer einzunehmen, – vergangene Spielzeit gab’s „nur“ zwei Heimniederlagen – aber Angst braucht man vor dem Gang zu den Bullen keine mehr zu haben. Früher war das anders, das weiß auch Rückkehrer Stefan Lainer. Der aber hofft, dass die aktuelle Truppe die alten Zeiten wieder heraufbeschwören kann und die Arena wieder zu einer Festung wird: „Ich sehe viel Potenzial in unserer Mannschaft. Das Gerüst steht, wir werden uns Woche für Woche entwickeln und dann wird das Stadion wieder eine Festung. Irgendwann kommt diese Selbstverständlichkeit, dass jeder den Glauben hat, dass uns keiner schlagen kann und auch bei 0:2 das Spiel noch gedreht wird. Das muss man sich aber erarbeiten.“
Anfangen will man heute (19.30), wenn der GAK in Wals-Siezenheim gastiert. Den Liga-Heimauftakt zelebrieren die Bullen mit einer Eröffnungsfeier und 850 Liter Freibier.
„Wird kein Selbstläufer“
Sportlich ist nach dem mageren 2:2 in Ried der erste Sieg Pflicht. „Es wird kein Selbstläufer, der GAK wird sich sicher etwas überlegen“, sagt Lainer. Thomas Letsch sieht bei den Grazern Ähnlichkeiten zu Ried: „In der Struktur gibt es Parallelen, auch der GAK spielt hinten mit einer Dreierkette.“
