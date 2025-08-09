Bullen-Arena soll wieder zu einer Festung werden

Doch die Festung der Salzburger begann in den letzten Saisonen etwas zu bröckeln. Sie ist für die Gegner zwar weiterhin schwer einzunehmen, – vergangene Spielzeit gab’s „nur“ zwei Heimniederlagen – aber Angst braucht man vor dem Gang zu den Bullen keine mehr zu haben. Früher war das anders, das weiß auch Rückkehrer Stefan Lainer. Der aber hofft, dass die aktuelle Truppe die alten Zeiten wieder heraufbeschwören kann und die Arena wieder zu einer Festung wird: „Ich sehe viel Potenzial in unserer Mannschaft. Das Gerüst steht, wir werden uns Woche für Woche entwickeln und dann wird das Stadion wieder eine Festung. Irgendwann kommt diese Selbstverständlichkeit, dass jeder den Glauben hat, dass uns keiner schlagen kann und auch bei 0:2 das Spiel noch gedreht wird. Das muss man sich aber erarbeiten.“