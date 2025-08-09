Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heimauftakt gegen GAK

Bullen-Arena soll wieder zu einer Festung werden

Salzburg
09.08.2025 08:00
Die Bullen-Arena war früher fast uneinnehmbar.
Die Bullen-Arena war früher fast uneinnehmbar.(Bild: Tröster Andreas)

Salzburg trifft heute (19.30) beim Bundesliga-Heimauftakt auf den GAK. Gegen die Grazer ist nach dem 2:2 in Ried ein Sieg für den Vizemeister Pflicht. Rückkehrer Stefan Lainer hofft, dass es für die Gegner im Bullen-Stadion zukünftig nichts zu holen gibt. 

0 Kommentare

Uneinnehmbar schien die Bullen-Arena für Gegner aus der österreichischen Bundesliga in der Vergangenheit. Von 2016 bis 2020 blieben die Salzburg in ihrem Wohnzimmer 53 Liga-Heimspiele ungeschlagen! Kurz darauf starteten die Mozartstädter eine weitere Serie, kassierten von 2020 bis 2023 in 45 Heimpartien keine Niederlage. Irre Zahlen!

Doch die Festung der Salzburger begann in den letzten Saisonen etwas zu bröckeln. Sie ist für die Gegner zwar weiterhin schwer einzunehmen, – vergangene Spielzeit gab’s „nur“ zwei Heimniederlagen – aber Angst braucht man vor dem Gang zu den Bullen keine mehr zu haben. Früher war das anders, das weiß auch Rückkehrer Stefan Lainer. Der aber hofft, dass die aktuelle Truppe die alten Zeiten wieder heraufbeschwören kann und die Arena wieder zu einer Festung wird: „Ich sehe viel Potenzial in unserer Mannschaft. Das Gerüst steht, wir werden uns Woche für Woche entwickeln und dann wird das Stadion wieder eine Festung. Irgendwann kommt diese Selbstverständlichkeit, dass jeder den Glauben hat, dass uns keiner schlagen kann und auch bei 0:2 das Spiel noch gedreht wird. Das muss man sich aber erarbeiten.“

Heimkehrer: Stefan Lainer (in weiß).
Heimkehrer: Stefan Lainer (in weiß).(Bild: Tröster Andreas)

Anfangen will man heute (19.30), wenn der GAK in Wals-Siezenheim gastiert. Den Liga-Heimauftakt zelebrieren die Bullen mit einer Eröffnungsfeier und 850 Liter Freibier.

Lesen Sie auch:
Der neue Rasen in der Arena machte den Kickern von Red Bull Salzburg zu schaffen. 
Rasen machte Probleme
Warum Red Bull Salzburg die Sonne anbetet
07.08.2025
Krone Plus Logo
Red Bull Salzburg
Diese Ausrede lässt Trainer Letsch nicht gelten
07.08.2025

„Wird kein Selbstläufer“ 
Sportlich ist nach dem mageren 2:2 in Ried der erste Sieg Pflicht. „Es wird kein Selbstläufer, der GAK wird sich sicher etwas überlegen“, sagt Lainer. Thomas Letsch sieht bei den Grazern Ähnlichkeiten zu Ried: „In der Struktur gibt es Parallelen, auch der GAK spielt hinten mit einer Dreierkette.“

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
216.093 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
196.876 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
138.654 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1200 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1065 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
872 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf