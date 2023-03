Privateisenbahn und Disco: So wohnt Putins Frau

Statt getrennter Schlafzimmer getrennte Häuser

Kabajewas Haus in Waldai liegt wenige Hundert Meter von Putins Residenz entfernt. Sie lebt mit ihren Kindern in dem 1200 Quadratmeter großen Haus. Dabei sollen ihr fünf persönliche Assistentinnen unter die Arme greifen. Um zu Putins Residenz zu gelangen, benutzt die ehemalige Sportlerin eine spezielle Eisenbahnlinie und einen bewachten Bahnhof. Ähnliche geheime Stationen gibt es übrigens in der Nähe von Putins Residenzen in Sotschi und Nowo-Ogarjewo, zwischen denen der Kreml-Herrscher in einem speziellen gepanzerten Zug verkehrt.