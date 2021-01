Putins Palast: Eigentümer meldet sich zu Wort

Kremlkritiker Alexej Nawalny hat vor Kurzem ein Video veröffentlicht, welches Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Erklärungsnot bringt. Ein riesiges abgeriegeltes und sehr gut beschütztes Grundstück mit einem Palast am Schwarzen Meer soll dem Staatschef gehören. Doch dieser streitet das vehement ab. Nun hat sich der „Besitzer“ der Luxusimmobilie zu Wort gemeldet. Er sei der Begünstigte, sagt der Oligarch und langjährige Putin-Freund Arkadi Rotenberg in einem am Samstag im Telegram-Nachrichtenkanal Mash veröffentlichten Video. „Jetzt ist es kein Geheimnis mehr“, so der Milliardär weiter.