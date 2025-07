Marko: „Er sollte Teamkollege von Max werden“

Am Mittwoch erschüttert ein Personal-Beben den Red-Bull-Rennstall. Kurz vorher hat Motorsport-Chef Helmut Marko verraten, dass das das Formel-1-Team vor einigen Jahren geplant hatte, Nico Hülkenberg zu verpflichten. In der Saison 2021 sollte der Deutsche an der Seite von Max Verstappen in die Formel-1-Saison starten. Dann entschied man sich in letzter Sekunde doch noch für Sergio Perez. Wird Hülkenberg nun doch vielleicht nochmal ein Thema?