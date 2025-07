Ein Jahr Gefängnis für steirische Tierquälerin

Besuch am Horror-Hof

„Ich bin mit meinem Team selbst nach Ungarn gereist, um mir ein Bild zu machen. Die Frau hat auch offene Verfahren in Österreich, da sie im Verdacht steht, illegalen Welpenhandel betrieben zu haben. Es ist schrecklich zu sehen, unter welchen Bedingungen diese Welpen ,produziert‘ werden, die dann in Österreich als ,liebevolle Zucht‘ vermarktet und an ahnungslose Familien verkauft werden“, mahnt Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner vor unbedachten Welpenkäufen. „Mein Dank gilt auch der ,Pfotenzukunft Ungarn‘, die geholfen hat, diesen schrecklichen Fall aufzurollen und den vielen, vielen beherzten Tierschützern, die sich nun aufopfernd um die Vierbeiner kümmern“, so Entenfellner weiter.