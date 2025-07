Fleischfressender Parasit zurück: Frau gestorben

Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege hat Teile von Mittelamerika und Mexiko erobert: Vor einigen Wochen trat in Honduras der erste Todesfall auf. Ein Insekt war in den Mund einer Frau in Honduras geflogen und hatte ihre Eier in ihrem Kehlkopf abgelegt. Nachdem die Würmer geschlüpft waren, fraßen sie sich bis in die Lunge der Patientin, wie „The Telegraph“ berichtete.